«Как дворняжка среди породистых» - Фанаты сравнили дочку Тимати с детьми Галкина

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

В Сети девочку считают талантливой, но недостаточно симпатичной.

Мать известного рэпера Тимати Симона Юнусова чаще, чем он сам, показывает публикации с его 5-летней дочерью Алисой. За последнее время девочка заметно выросла и изменилась, чего не могут не заметить фанаты звездной четы. Тем не менее, не все из них считают, что она меняется в лучшую сторону.

Так, один из подписчиков страницы Симоны в Instagram оставил под последним видео, где Алиса задорно рассказывает стихотворение, неприятный комментарий в адрес последней. «Такая противная девочка. Из всех звёзд самая некрасивая. Как будто в селе растёт, вы видели детей Аллы и Максима? А дети Джигана какие красивые, ваша как дворняжка среди породистых», - сравнил он девочку с детьми Галкина и другого певца.

 Хотя мать Тимати не полезла в дискуссии с комментатором, за ее внучку заступились поклонники. Они поразились бестактности того пользователя, не понимая, как он мог написать столь неприятные слова о ребенке.

Стоит отметить, что почти все остальные комментарии были посвящены тому, насколько талантлива дочка рэпера и модели Алены Шишковой в свои годы. Многие фанаты уверенны, что, повзрослев, Алиса станет замечательной актрисой.

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Автор - Мартина Корф
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