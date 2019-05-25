Отношение к дочери с неким безразличием, дисциплина и строгость Михаила – Елизавета, практически не рассказывает про отца, а семейные фото и вовсе пропали, вероятно, что наследница перестала общаться с родителем из-за «тяжелого» детства – именно так считают пользователи.

На днях известный советский актер стал героем YouTube-проекта «А поговорить?». Во время беседы с ведущей, он рассказал, какой из ролей своей дочери он гордится. Однако слова Михаила Боярского очень удили даже немного шокировали не только саму ведущую, но и зрителей.

«Да никакой я не горжусь. Что мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией», - высказался отец.

Многим его слова показались очень жестокими, ведь любой отец должен гордиться любыми занятиями своего ребенка, а у Михаила дочь – мать, талантливая актриса, знаменитость.

По предположению, дочь Боярского могла отказаться от отца из-за его «жестокости». Возможно, что отец воспитывал их с братом достаточно строго, учил дисциплине, порядку, а судя по тому, как он отзывается об успешной жизни наследницы можно сказать, что самой Боярской вряд ли понравилось такое тонкое безразличие отца.

«Мучение и одиночество», - именно так Михаил рассудил о судьбе дочери.

Странно, звезда, таким образом, проявляет свою поддержу, любовь и заботу к дочери?

Пользователи отметили, что и сама наследница Михаила практически не говорит про отца, а ее микроблог в социальной сети Instagram и вовсе опустел. Странно, что своего отца девушка даже решила не поздравлять с днем рождения, который был 26 декабря, и не хвастаться семейными снимками на страничке, а вот свою маму она с большим теплом представила свои поклонникам и поздравила его с праздником.

Похоже, что у дочери и отца, действительно, довольно натянутые отношения.



