Ещё один Тарзан? Королёва намекнула на желание забеременеть

Наталья не раз говорила о том, что хотела бы родить супругу еще одного ребенка, возможно, в звездной семье скоро будет пополнение.

Советская эстрадная певица Наталья Королёва уже давно счастлива в барке с танцором откровенных танцев Сергеем Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, у пары имеется 17-ти летний сын Архип, но, может, в ближайшее время появится и второй наследник.

Вчера Наталья вместе с супругом посетила представление в цирке, а после окончания шоу звездной паре удалось познакомиться поближе с животными программы. В своем микроблоге в социальной сети Instagram певица опубликовала несколько Stories, на которых можно увидеть, как Сергей мило и трепетно обращается с обезьянкой, сидящей у него на руках. Тем временем Королёва за кадром комментирует происходящее.

«Сережа тебе очень идет Ираклий. Забираем Ираклия, усыновляй», - в шутку говорит Наталья.

Однако многие посчитали, что Королёва больше намекнула на желание забеременеть, чем пошутила, ведь сама исполнительница не раз говорила о том, что мечтает родить возлюбленному еще одного ребенка, желательно девочку. Похоже, что у артистки душа лежит больше к мужскому полу, нежели к женскому. Следует отметить, что и сам Сергей Глушко не забыл все навыки отцовства.

Видимо, все так и поняли, когда артистка предложила забрать животное с собой или вовсе его усыновить, похоже, для Тарзана это был такой легкий намек на то, что пора бы и задуматься о втором малыше. Неужели у пары появится еще один Тарзан?

Странно, что артистка проявляет такое желание не впервые, а уже довольно давно, но все никак не обрадует поклонников радостной новостью. Сейчас артистка, практически, уже открыто сказала о том, что готова стать мамой. Можно предположить, что исполнительница все же решится пойти на такой шаг в свои 45 лет, ведь с таким лучше не тянуть, годы все-таки берут свое и отнимают много здоровья.