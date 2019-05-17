«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Сегодня, 05:40 \\ Шоу-бизнес

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос судейства международного конкурса.

Вопрос о «подтасовке» голосов на ежегодном песенном конкурсе стоит очень остро в последнее время. Многие зрители сомневаются в честности шоу, предполагая, что исход всегда был предопределен заранее. В 2019 году, как известно, первое место заняли Нидерланды, после них с небольшим отрывом идет Италия. И только потом, наш горячо любимый представитель России Сергей Лазарев.

Под опубликованным ранее постом Филиппа Киркорова фанаты предположили, что Филипп Бедросович подаст апелляцию на результаты Евровидения. Не первый день в сети обсуждается вопрос судейства и этому пора положить конец, считают фолловеры. Из-за частой «несправедливости», по словам зрителей, вопрос достоверности судейства уже давно пора поднять. Подписчики считают, что Киркоров сможет положить конец «произволу» Евровидения с помощью огласки и шумихи, которую тот поднимет из-за апелляции. Неужели международный конкурс купили как «Голос. Дети»?

Вероятнее всего, вспыльчивый король эстрады не стерпит очередного поражения подопечного и захочет разобраться в честности и справедливости распределения мест. Тем более на фоне того, что ранее произошло в популярной программе «Голос. Дети». «Купленные» голоса тогда принесли победу дочери Алсу Микелле Абрамовой, что выяснилось благодаря заявлениям общественности и принудительному пересмотрю голосования.

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Автор - Валерия Кирсанова
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