Самец доволен? Муж Хилькевич заставляет жену «выжигать» волосы

«Хочешь порадовать мужа-армянина, осветли волосы на 5 тонов, преврати их в солому», - написала Анна под новой публикацией в Instagram.

Популярная актриса Анна Хилькевич опубликовала новую фотографию с мужем в Instagram на радость фанатам. Счастливая девушка поделилась с подписчиками, что её супруг желает, чтобы она высветляла волосы.

Личная жизнь Анны стала очень интересна фанатам, особенно после бракосочетания с бизнесменом Артуром Волковым и рождения двух прекрасных дочерей Арианны и Марии. Пользователи неоднозначно отреагировали на слова актрисы под новой фотографией.

Муж Хилькевич заставляет жену «выжигать» волосы, которые будет сложно восстановить, но ради своего супруга и семьи Анна, видимо, готова пойти на такую жертву. Главное, чтобы Артур был доволен. У актрисы очень красивая внешность и фигура, за которой девушка пристально следит, радуя бизнесмена даже после двух родов.

Многие писали в комментариях, чтобы она не говорила за всех мужчин-армян, также были те, кто комично поддержал, заявляя, что у них такая же ситуация. Некоторые стали сочувствовать Анне, ведь волосы после такого будет сложно восстановить, не исключено, что они вовсе могут обломаться или выпасть.

По словам актрисы, её супруг – ходячий тестостерон, он глава семьи - самец. Известно, что восточные мужчины славятся своей мужественностью. Артур чудесный отец и верный супруг, который не перестаёт заботиться о своей семье.



