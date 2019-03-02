Устала терпеть унижение? Варум подаст на развод из-за постоянных измен Агутина – сеть

Сегодня, 05:47 \\ Шоу-бизнес

Предательство, ложь и скандалы с Леонидом, по мнению фолловеров, станут причиной для прекращения брака.

Уже долгое время Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из примерных семей шоу-бизнеса. Они все еще продолжают показывать на своем примере то, что над любовью не подвластно время, ведь они отметили уже 22 года совместной жизни.

Но, несмотря на все это «светлое и радужное» представление о жизни звездной пары, все не так хорошо, как кажется на первый взгляд.

В сети с завидной постоянностью появляется информация о конфликтах и скандалах между Анжеликой и Леонидом. Периодически в интернете мелькают фото с «мест происшествия», на которых видно, что Агутин не отказывает себе в удовольствии познакомиться с привлекательными дамами, в то время, как Варум мирно отдыхает дома, либо в номере отеля.

До недавнего времени пара отмалчивалась, предпочитая не вдаваться в подробности своей личной жизни. А когда Анжелике прямо заявляли об изменах ее мужа, она только грустно отводила взгляд и говорила, что ничего об этом не знает.

Мужчине часто приписывали романы. Элина Чага – его подопечная, не стала исключением. До этого были мимолетные романы на отдыхе и даже на «Новой волне» в Юрмале. Сам Леонид никогда не отрицал тот факт, что является влюбчивым и импульсивным мужчиной.

Возможно, брак пары держится на «честном слове», а Варум подаст на развод из-за постоянных измен Агутина. Не стоит исключать и ту вероятность, что певица просто устала терпеть унижение и скоро положит конец подобному оскорблению своей личности.

Насколько бы не была крепкой любовь и сильной привязанность, не каждый сможет на протяжении практически 20 лет терпеть периодические предательства со стороны благоверного.

И тут может быть только два возможных варианта, либо Варум действительно питает бескрайнюю любовь к Леониду, либо просто не хотела терять имидж порядочной и крепкой семьи, который создавался годами.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Закат карьеры близок? Концерт Бузовой был сорван из-за отсутствия зрителей

300 людей – потолок, видимо, фонограмма Ольги совсем перестала радовать россиян.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...

Пьянка вышла боком? Прилучный продает дом из-за развода с женой - сеть

Нежелание делить совместно нажитое имущество могло послужить причиной для скорейшего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ