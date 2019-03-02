Устала терпеть унижение? Варум подаст на развод из-за постоянных измен Агутина – сеть

Предательство, ложь и скандалы с Леонидом, по мнению фолловеров, станут причиной для прекращения брака.

Уже долгое время Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из примерных семей шоу-бизнеса. Они все еще продолжают показывать на своем примере то, что над любовью не подвластно время, ведь они отметили уже 22 года совместной жизни.

Но, несмотря на все это «светлое и радужное» представление о жизни звездной пары, все не так хорошо, как кажется на первый взгляд.

В сети с завидной постоянностью появляется информация о конфликтах и скандалах между Анжеликой и Леонидом. Периодически в интернете мелькают фото с «мест происшествия», на которых видно, что Агутин не отказывает себе в удовольствии познакомиться с привлекательными дамами, в то время, как Варум мирно отдыхает дома, либо в номере отеля.

До недавнего времени пара отмалчивалась, предпочитая не вдаваться в подробности своей личной жизни. А когда Анжелике прямо заявляли об изменах ее мужа, она только грустно отводила взгляд и говорила, что ничего об этом не знает.

Мужчине часто приписывали романы. Элина Чага – его подопечная, не стала исключением. До этого были мимолетные романы на отдыхе и даже на «Новой волне» в Юрмале. Сам Леонид никогда не отрицал тот факт, что является влюбчивым и импульсивным мужчиной.

Возможно, брак пары держится на «честном слове», а Варум подаст на развод из-за постоянных измен Агутина. Не стоит исключать и ту вероятность, что певица просто устала терпеть унижение и скоро положит конец подобному оскорблению своей личности.

Насколько бы не была крепкой любовь и сильной привязанность, не каждый сможет на протяжении практически 20 лет терпеть периодические предательства со стороны благоверного.

И тут может быть только два возможных варианта, либо Варум действительно питает бескрайнюю любовь к Леониду, либо просто не хотела терять имидж порядочной и крепкой семьи, который создавался годами.