Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Сегодня, 02:57 \\ Шоу-бизнес

Россия вошла в тройку победителей.

В ночь на 19 мая прошёл финал ежегодного мероприятия, которое прошло в Тель-Авиве, в Израиле. Дункан Лоуренс получил первое место в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».. Победитель исполнил композицию Arcade, набрав 492 балла.

На втором месте оказался исполнитель из Италии Алессандро Махмуд, который набрал 465 баллов. Россия была в отрыве почти на 100 баллов, получив 365, занимая почётное третье место. Лазарев не смог одержать победу, исполняя песню Scream, но которую возлагал большие надежды.

Напомним, что на открытии конкурса, во время взятия интервью, Дункан сразу же представлялся как победитель. Видимо такой настрой и помог ему обрести победу в этом году.

Сергей Лазарев представлял Россию ещё и в 2016 году, однако также не привёз победу в Россию. По словам самого певца, во время интервью на шоу Регины Тодоренко, музыкант признался в настрое на победу. Однако заявил, что в этом году поехали очень сильные участники, с которыми будет сложно соперничать.

Следующее «Евровидение» пройдёт в стране победителей – Нидерландах, также в мае. Стоит упомянуть, что в финале конкурса участвовало 26 стран.

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Автор - Дарина Ваулова
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