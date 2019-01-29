Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о времяпровождении с женатым композитором.

Недавно Игорь Николаев побывал на гастролях в городе Россошь Воронежской области. Казалось бы, обычное турне, однако всплывший снимок в сети наталкивает на нехорошие выводы. На своей странице артист отчитался о концерте, опубликовав короткое видео заключительной части выступления. Однако одна из девушек выдала и другие моменты гастрольного турне Николаева.

На фото, появившемся в соцсети, композитор позирует с молодой брюнеткой. В описании к кадру девушка поблагодарила Николаева за подаренные эмоции. «До сих пор в голове «на недельку до второго»», - отметила фанатка.

Оказывается, артист не только выступил для жителей Россоши, но и «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой», которая и «сдала» композитора. Кроме того, как видно из описания к фото, на этом общение Николаева и девушки не закончилось. «И в Комарово съездили!», - отметила брюнетка. Возможно, поэтому композитор написал в своем посте о том, что было жарко во всех смыслах.

Кажется странным, что артист во время своих гастролей много времени уделял молодой даме. Неужели исполнитель нашел себе даму помоложе? Интересно, как отреагирует Проскурякова, узнав о том, что ее муж «пил за любовь» с жительницей Россоши.

В сети давно ходят слухи, что композитора якобы тянет к молодым девушкам. Некогда молодая певица Наталия Биналекс пожаловалась, что Николаев попытался соблазнить ее. Правдивы слухи или нет, остается догадываться.