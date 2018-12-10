Жена не страдает? Тимур Родригез признался в рукоприкладстве к детям

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

«Запугивание, ремень и шантаж», - ответил шоумен в интервью на вопрос о борьбе с непослушанием сына.

Популярный телеведущий и певец Тимур Родригез ответил на несколько вопросов репортёра телеканала «Ю». 19 апреля прошла премьера представления Цирка дю Солей в Москве с программой «Турук – первый полёт», которую посетили многие звёзды с детьми.

Одним из гостей стал Тимур вместе с сыновьями, его супруга осталась дома. Репортёр поинтересовался у шоумена, как он планирует справиться с усидчивостью Мигеля и Даниэля. В ответ Родригез признался в рукоприкладстве к детям, если они его не слушают.

Такой ответ шокирует, ведь Тимур всегда представлялся как добрый и веселый ведущий. В ноябре 2017 Родригез стал ведущим музыкального конкурса для детей «Во весь голос», который стартовал на телеканале «МИР».

Заявленная им агрессия может проявляться не только в воспитании детей, а также и на его супругу – Анну Девочкину. Пара узаконила отношения ещё в августе 2007 года. Возможно, что шоумен проявляет такой же принцип «воспитания» и на ней. Остаётся только догадываться не страдает ли жена в браке с певцом.

Многие опытные психологи утверждают, что после хотя бы одного удара у ребёнка нарушается восприятие всего окружающего: самые близкие люди - родители - вызывают страх, рукоприкладство – способ решения всех проблем, слабых можно ударить.

Поэтому подобный метод воспитания не может быть ничем оправдан, ведь дети – это самое дорогое в жизни родителей.


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Автор - Дарина Ваулова
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