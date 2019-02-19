Стрельба и езда в нетрезвом: Витас рискует потерять жену из-за «пьяных выходок»

Скандалы с участием певца то и дело появляются в заголовках СМИ, вероятно, жена музыканта не выдержит его «выходок» и вскоре подаст на развод.

Со своей женой Светланой Грановской Витас расписался в 2003 году. О женщине известно мало – музыкант буквально прячет ее от СМИ и не распространяется об их отношениях.

За все время карьеры Витаса о его «дебоширстве» известно немало. К уголовной и административной ответственности его первый раз привлекли еще в 2003 году. Он был задержан за езду в нетрезвом виде, сбыт оружия и применении насилия в отношении власти, за что был приговорен к многочисленным штрафам и запретам.

Совсем недавно Витас устроил стрельбу в собственном доме на Рублевке. Соседи заявили, что данная ситуация не является первой и такие происшествия для них не в новинку. Стрельба продолжалась на протяжении пяти часов. Прибывшим сотрудникам полиции Витас отказался открывать дверь и просто продолжал стрельбу.

Можно предположить, что скандальный характер певца послужит толчком к разводу. Певец рискует потерять жену из-за своих пьяных выходок. Вряд ли какая-либо женщина будет терпеть выпивающего мужа долгое время, тем более если он держит дома оружие и может устроить стрельбу в любой момент. Стоит отметить, что в 2015 году Грановская родила второго ребенка от Витаса – сына Максима. Скорее всего, маленький сын также скажется на решении Светланы подать на развод. Сложно представить, кому захочется воспитывать ребенка в условиях «пороховой бочки», когда отец может достать оружие и начать стрельбу в любой момент.