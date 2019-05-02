К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые гастроли и съемки музыканта, а также многочисленные слухи о тяге мужчины к молодым девушкам.

Игорь Николаев на данный момент позиционирует себя как порядочный отец, публикуя многочисленные снимки дочери в своем Instagram. Но не всегда, публичная жизнь, выставляемая напоказ, является реальной картиной.

В сети предположили, что Игорь Николаев ведет «двойную жизнь», тем самым обманывая Проскурякову. Фанаты заметили, что, судя по постам женщины в социальной сети, она зачастую производит перелеты без сопровождения мужа, а просто в компании маленькой дочери. То, что семья живет «на две страны» также может указывать на «двойную жизнь» артиста. Судя по всему, Николаев совершает перелеты раньше жены ради того, чтобы «выкроить» время на любовницу.

Стоит отметить, что по сети не первый день ходят слухи о том, что Игорь предпочитает молодых девушек своей жене. Один из самых запоминающихся случаев –начинающая певица Наташа Биналекс призналась, что композитор пытался ее соблазнить. Николаев был судьей в одном из шоу талантов и, судя по всему, решил воспользоваться своим положением. Неужели Игорь «скачет» сначала к любовнице, а потом к жене?

Постоянные гастроли Николаева также могут указывать на его измены. Вероятнее всего, композитор предпочитает держать семью за границей, а сам прилетает в Москву на многочисленные съемки и встречи с любовницей. Игорь часто публикует афиши предстоящих мероприятий, на которых появляется без любимой жены. Судя по всему, брак артистов находится на грани распада.