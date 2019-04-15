«Ребенок Газманова – ярлык»: Родион отказался от отца из-за звездной болезни

Об этом свидетельствуют частые ссоры и редкие встречи Олега с наследником, вероятно Газманов-младший считает себя лучше отца и не хочет тащить за собой «прошлое поколение».

Неоднократно Родион рассказывал о натянутых отношениях со звездным отцом. Он является сыном известного исполнителя – Олега Газманова. Сам молодой человек - артист, певец, а также бизнесмен. Учитывая тот факт, что родители артиста – известные люди, волей-неволей ему приходится «держать марку». По этой причине он с раннего детства вынужден был заниматься музыкой, получив в дальнейшем славу и признание. Однако в недавнем времени все изменилось.

У Родиона всегда были очень напряженные отношения с папой. Хоть Олег и поддерживает сына, но он воспитывался в довольно строгой обстановке. Тому свидетельствуют обязательные занятия музыкой, например. Или тот факт, что после достижения совершеннолетия Родиону было отказано в выдаче карманных денег по причине того, что он сам должен был зарабатывать себе на развлечения. Но его судьбу омрачает не этот факт.

Родион признался, что отец с детства держал его в ежовых рукавицах, заставляя заниматься спортом. «Подход к компьютеру был только через турник», - рассказал Газманов-младший.

Однако, чем больше славы и признания получал Родион, тем больше он забывал о существовании отца. А в одном из недавних интервью и вовсе заявил: «Ребенок Газманова! - это же штамп, ярлык. Меня сразу начинают сравнивать с отцом, а переплюнуть родителя совсем не просто. Обидней всего слышать, что вот, мол, отец состоялся, а отпрыск что-то не тянет. Я стараюсь быть максимально независимым.»

Получается, Родион отказался от отца из-за звездной болезни? Скорее всего молодой человек затаил обиду на Газманова за испорченное детство. А сейчас, когда он стал известен как музыкант, выступающий отдельно от отца, ему больше нет смысла «держаться» за отца. Теперь он может «проявить себя во всей красе», проявить свое истинное отношение к своему отцу.