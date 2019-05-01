«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Вчера, было опубликовано предварительное расследование о результатах голосования на шоу «Голос.Дети». Были выявлены явные нарушения в беспрецендентности победы Микеллы Абрамовой. Как сообщают СМИ, 38 тысяч накрученных ботов (неживых людей) проголосовали за дочь Алсу. В этой истории винят отца-олигарха Яна Абрамова, если верить слухам, то бизнесмен заплатил около 4 млн рублей за продвижение дочери. В свете последних событий, хэйтеры посчитали, что 2 место – нечестная победа Алсу на Евровидении-2000.

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя за второе место?», «когда шептуна-бензаколонку вытянул бэк-вокал», «посмотрите, какое дно! Хотя на записи песня огонь!», «на записи и карла с Бузовой хорошо поют», «никогда у Алсу не было голоса, но баба она красивая, ухоженная образованная. Как она второе место отхватила, поет ужасно», «Блин, я тоже смотрела старые видео с Евровидения, и хочу сказать, как же круто пел Билан. Все 2 раза», «Еще был тогда скандал, когда она пела с Энрике Иглесиасом дуэтом и он сказал, что у нее нет голоса», - пишут пользователи в Instagram-группе Gavrilovnak1.

Пользователи нашли старое видео с Евровидения-2000 и сравнили его с записью, обработанной для телевещания. Как оказалось, это большая разница. А сеть пишет, что Алсу вытягивает только бэк-вокал. Пользователи по-прежнему считают, что сама певица, как человек заслуживает к себе уважения. Она никогда не участвуют в светских склоках и скандалах, не выносит сор из избы.

Но, по убеждению пользователей, ее отец-миллиардер в свое время заплатил за ее участие и голоса в Евровидении. Проведя аналогию, они говорят о том, что в семье Алсу все достижения покупаются только за деньги, а молодые таланты без связей – остаются не у дел. Наша редакция также призывает не травить ребенка, ведь она не в чем не виновата. За нее все могут решать лишь только влиятельные родители.