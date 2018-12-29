Мужик дороже дочери? Волочкова могла прекратить общение с Ариадной по просьбе любовника

Сегодня, 07:28 \\ Шоу-бизнес

Наследница перестала появляться в доме матери, а сама балерина больше не делится фотографиями с девочкой и не рассказывает публике о их теплых отношениях, пользователи считают, что балерина, возможно, не общается с дочерью, а виноват в этом избранник танцовщицы.

Российская балерина старается не афишировать личную жизнь на огромную аудиторию. 43-летняя звезда до их пор не рассказала о своем возлюбленном, хотя слухи о ее избраннике ходят давно. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка размещает буквально каждый свой шаг, а ее шпагатов и цветов и вовсе не сосчитать. В череде размещенных Анастасией Волочковой фотографий с частями тела жениха, котом, роскошными букетами и райскими пляжами Мальдив многочисленные поклонники не могут найти ее единственную дочь Ариадну.

Ранее танцовщица частенько рассказывала об отношениях с наследницей и выкладывала совместные снимки, но потом и вовсе перестала, а на вопросы любопытных фанатов она отвечала очень категорично. Видимо, дочь до сих пор проживает с родным отцом. Однако странно, что девочка перестала приезжать к звездной матери в гости, а их общение, возможно, закончилось на не особо приятной ноте. По предположению, Волочкова могла прекратить общение с Ариадной по просьбе своего любовника, ведь он, видимо, не хотел, чтобы наследница проживала с ними в одном доме и лишала его всего внимания от Насти.

Может быть, любовник просто не хочет воспитывать чужого ребенка, ведь большинство отказываются брать на себя такую ответственность, тем более, когда дитё от другого мужчины. Многие считают, что не родной ребенок является обузой. Не понятно только, почему сама Анастасия, если это действительно так, послушалась жениха, неужели мужик дороже дочери?

Помимо этого, избранник отказался поднимать своих наследников на ноги, так как он бросил жену и ушел к балерине, вряд ли он помогает прошлой семье. Судя поэтому, похоже, ему удобно, что Ариадна проживает со вторым родителем, так и тратиться не придется и заниматься воспитанием.

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Автор - Екатерина Браун
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