Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня, 04:25 \\ Шоу-бизнес

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца выяснилось, что предоставленная техника дает сбои.

Вчера прошла генеральная репетиция участника от России - Сергея Лазарева, во время выступления на сцене свет и экраны загорались вовсе не те и не в положенное время. Причем, проблемы с номерами выступления не только у Сергея, но и у остальных участников. Дело в том, что у некоторых конкурсантов не работали наушники, то есть певцы не слышали себя, и по этой причине многие пели мимо нот. 
Сегодня в Тель-Авиве состоится выступление Сергея Лазарева в полуфинале конкурса. Но информации о том, были ли применены меры по урегулированию и исправлению неполадок, связанных с технической организацией, пока нет. Хотя многие конкурсанты подавали заявление, что и как необходимо исправить. 

Таким образом, и выступление участника от России находится на грани срыва. Есть вероятность, что выступление могут перенести, чтобы исправить технические неполадки. Однако, все билеты уже проданы и поклонники ждут песни на выступлении Сергея Лазарева. Наставника Сергея Лазарева Филиппа Киркорова, который также является соавтором песни видимо, не сильно волнует судьба выступления своего подопечного. В то время, как все участники находятся на нервах из-за никудышной организации, король российской эстрады радостно скупает сувениры с тематикой Евровидения-2019, как и все места на концерте для русской делегации.

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Автор - Михаил Примаков
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