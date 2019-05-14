На «Евровидение» 2,5 млн долларов? Лазарев рассказал, за чьи деньги готовился к конкурсу

«Это все полная чушь, не слушайте это!», - сообщил певец на вопрос об огромном бюджете.

Недавно участник от России на «Евровидении» Сергей Лазарев дал новое интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы о подготовке к выступлению на сцене Израиля. В частности, Лазарев рассказал, за чьи деньги готовился к конкурсу. Не раз спрашивали у артиста: действительно ли на «Евровидение» было потрачено 2,5 млн долларов? «Это все полная чушь, не слушайте это!», - ответил Сергей, отвечая на вопрос о большом бюджете.

Артист понимает, что журналистам нужно хоть о чем-то писать, и естественно, когда речь заходит о Лазареве и Киркорове, сразу возникает мысль о баснословных суммах. Но, на самом деле, как говорит певец, его бюджет был ограничен, а некоторые траты производились из личных средств самого Лазарева. Кроме того, большая часть клипа была также оплачена за счет певца.

Однако почему-то Сергей так и не назвал ту сумму, которая ушла подготовку номера, к тому же приглашенные бэк-вокалисты-иностранцы это уже большая статья расходов, о которой не упоминают ни Филипп Киркоров, ни Сергей Лазарев.