«Заигралась с пластикой»: Пынзарь вынуждена нарастить волосы из-за неудачных операций

Возможно, звезда «Дома-2» скрывает многочисленные изъяны своего «нового подбородка» под длинными волосами.

Ни для кого ни секрет, что Дарья Пынзарь любит совершенствовать свою внешность. Недавно звезда сделала сложную операцию по коррекции подбородка. Пынзарь была вынуждена носить специальную повязку в течении нескольких недель, чтобы швы правильно зажили. Моментами реабилитации Дарья делилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

Для Дарьи наконец-то настал долгожданный момент, когда ей сняли швы. Экс-участница «Дома-2» поделилась с подписчиками, что довольна результатом проделанной операции, но те, в свою очередь, усомнились в правдоподобности ее радости. У фолловеров вызвало подозрение то, что Пынзарь сразу же после снятия швов поспешила наращивать волосы. Телезвезда поделилась в своем блоге Instagram публикацией, на которой она похвасталась длинными волосами. В подписи к посту Дарья рассказала, что она в восторге от наращивания, а отек с ее подбородка начал заметно спадать. Также девушка пообещала подробнее рассказать о результате косметической процедуры, но чуть позже.

Многие подписчики не так обрадовались изменениям, как сама Пынзарь, и нелестно прокомментировали ее новую публикацию. «Заигралась с пластикой», «Длинные волосы, чтобы спрятать шрамы на лице?», «А шею все еще прячешь!», – высказались поклонники. Вполне возможно, что Дарья действительно вынуждена нарастить волосы из-за неудачных операций.