Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Сегодня, 05:02 \\ Шоу-бизнес

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел «двойную жизнь», что и привело его к «нежеланным» детям.

Игорь Николаев – известный русский музыкант и композитор. На счету мужчины уже три брака и двое детей. На данный момент женой Николаева является Юлия Проскурякова – российская актриса и певица.

Об интрижках и «двойной» жизни Игоря ходят слухи не первый год. В свое время красивый и молодой музыкант мог «украсть сердце» любой девушки. Фолловеры решили, что Игорь может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка.

В 2012 году Игорь Николаев был членом жюри шоу «Фактор-А», и уже тогда многие источники сообщали – музыкант взял привычку «засматриваться» на молодых девушек. Одна из них Наташа Биналекс сделала сенсационное заявление, что Николаев звал ее в свои апартаменты «пообщаться поближе». Она заявляла, что у композитора есть специальная «квартира» в Москве, куда музыкант водит своих любовниц.

Неудивительно, что одна из них могла забеременеть и родить ребенка от Николаева. «Поспешный» переезд из России в Майами Игоря с семьей также указывает на то, что мужчина от кого-то скрывается. Вероятнее всего, «побег» за границу тесно связан с «интрижками» музыканта. Неужели в жизни мужчины сынок «нарисовался»?

СМИ не раз писали о том, что в течение долгого времени Игорь имел романы «на стороне», заигрывая и приводя в апартаменты молодых девушек. «Герой-любовник» хорошо постарался, перевезя семью в Майами. Скорее всего, сбежав из России, он надеялся, что внебрачный ребенок с любовницей оставят его в покое.

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Автор - Валерия Кирсанова
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