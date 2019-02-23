«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

В последнее время Игорь Николаев активно подвергается нападкам хейтеров за пристрастие к алкоголю, жестокий нрав и проблемы в семье. Долгое время композитор молчал, однако, как известно, любому терпению приходит конец и Николаев решил отыграться за все обиды. Стоит отметить, «жертву» Игорь выбрал из близкого окружения. Так, композитор опубликовал в соцсеть снимок одного из замков в Диснейленде на фоне неба.

Примечательной стала подпись к фото: «Ну, в конце концов, если мой друг agutinleonid постоянно выкладывает небо, почему я не могу выложить небо плюс #magickingdom?». Таким комментарием Николаев буквально поднял на смех коллегу. Видимо, он хотел намекнуть на недалёкость Леонида Агутина и отсутствие фантазии у него.

К слову, Николаев в ведении соцсетей тоже не отличается особой оригинальностью: буквально на прошлой неделе композитора высмеяли за использование Instagram для поздравления артистов и рекламного заработка. Не исключено, что за невинной шуткой композитора может скрываться злость или давняя обида на друга.