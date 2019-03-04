Королева, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко может в тайне «подглядывать» за своей коллегой

Отношения некогда любящих друг друга людей скатываются на «нет», уверены пользователи сети. Сергей Глушко и Наташа Королёва состоят в браке 15 лет, когда-то их страстные отношения вызывали зависть у представителей прекрасного пола. Однако, со временем былые чувства прошли, остались только работа и «пресная» семейная жизнь. Сергей и Наталья всё реже появляются вместе, каждый из них полностью посвятил время любимой работе. Более того, на месте Тарзана тщательно обосновалась мама Наташи Королёвой, которая полностью переключила внимание дочери на себя.

Женщины поют на радио, снимают смешные ролики и вместе ходят на музыкальные премии. В это время Тарзан замечательно проводит время в театре, в компании фигуристой коллеги - актрисы Марии Горбань. На личной странице Тарзана в Instagram, Мария уже успела занять себе место.

Более того, пользователи сети заметили, что Глушко проявляет симпатию к своей коллеге. «Тарзан выглядит счастливым рядом с Машей) Мне кажется, она ему нравится. Фоточки её одним из первых лайкает. Они бы смотрелись, если бы «бы» не мешало», «Обожаю Тарзана и Машу, они очень смотрятся вместе», «А Королёва не ревнует его к Горбань? Я бы не её месте задумалась», - комментировали пользователи сети.

Пока Королёва проводит время со своей мамой, Тарзан и Горбань отдыхают. Скорее всего, не вместе, слишком рано делать это в открытую. Но любезно лайкают друг-друга в Instagram и делятся фотографиями с отдыха.

Недавно Мария выставила притягательное видео, где снялась в главной роли. Скорее всего, чтобы «подразнить» скучающего на даче Тарзана.

Некую интрижку между Сергеем Глушко и Марией Горбань заметили многие пользователи сети, но только не Наташа. Королева, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео. Но возможно, певица и знает об этом, просто не хочет терять мужа. А что? И такое бывает. 45-летняя Королёва понимает, что у её мужчины наступил кризис среднего возраста, где он хочет проявить себя во всех сферах своей жизни, особенно в любовной. Именно на этом этапе многие семейные пары зачастую разводятся. Одни женщины сразу же пресекают подобное поведение и всё заканчивается бракоразводным процессом, другие (такие, как Наташа Королёва) закрывают глаза на подобные «шалости» стареющего мужа, тем самым сохраняя семью. В конечном итоге, муж, как это часто бывает «побегает» и когда утешит своё самолюбие, возвращается под теплое «крылышко» жены. Но существует и другой исход, интрижка может перерасти в настоящие чувства и тогда мужчину будет трудно удержать. Опять же всё зависит от женщины, в данном случае от Марии Горбань. Для чего она «играет» с женатым мужчиной – неизвестно.