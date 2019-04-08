Земля круглая! Игорь Николаев переехал в Майями, чтобы скрыться от любовницы

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Фолловеры уверены, что переезд музыканта напрямую связан с его женщинами.

Игорь Николаев, судя по его Instagram, недавно переехал с семьей в Майями. Музыкант постоянно показывает подписчикам фотографии из этого города. Стоит отметить, что нынешняя жена певца является третьей по счету его супругой.

Фолловеры предположили, что Николаев переехал в Майями, чтобы скрыться от любовницы. Романы артиста «на стороне» нередко мелькают в прессе. Взять в расчет хотя бы то, что у знаменитого музыканта за жизнь было три официальные жены, а о скольких романах прессе еще неизвестно?

Неудивительно, что у Николаева могла быть любовница в России. В свои годы Игорь покорял сердца женщин за одно мгновение. Нынешняя любовница, от которой Игорь «сбежал» могла быть одной из его многочисленных фанаток.

Пару лет назад, когда Игорь Николаев был членом жюри программы «Фактор-А», общественность всколыхнули новости о неверности артиста. Одна из участниц Наташа Биналекс заявила, что музыкант приставал к ней и даже звал в «особенную квартиру», которую он приобрел ради встреч с молодыми девушками.

Судя по всему, именно из-за этого скандала Николаев поспешил забрать семью и переехать за границу. Вероятно, артист решил начать жизнь «с чистого листа» и сделать «работу над ошибками», чтобы не потерять жену и маленького ребенка. Неудивительно, ведь Николаеву уже 59 лет. Вряд ли мужчина захочет лишиться семьи в таком преклонном возрасте, рискуя остаться один до конца дней. Но Земля-то круглая! Предполагаемая любовница может вновь «всплыть» в жизни Игоря, если конечно, этот скандал еще не пропал из ее памяти, считают злопыхатели.

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Автор - Валерия Кирсанова
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