Звездные родители не в первый раз хвастаются сыном. Артисты удивляются, как быстро их ребенок повзрослел.

Сегодня, 19 февраля Архипу Глушко исполнилось 17 лет. Наташа Королева и Тарзан трогательно обратились к сыну в честь его 17-летия. Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко не может поверить, что Архипу уже 17 лет. Артист уверен, что 17 – это отличный возраст, а его сын обязательно пройдет через все предстоящие трудности достойно. Тарзан желает сыну счастья и говорит, что всегда подставит свое плечо для поддержки, каким бы взрослым и важным ни стал Архип.

Наташа Королева также не осталась в стороне и тоже обратилась к сыну в день его рождения. Певица не верит, что ее малыш стал уже юношей. Королева трогательно называет сына любовью всей своей жизни.

Поклонники Тарзана и Наташи Королевой всегда пристально следят за жизнью одной из самых интересных пар российского шоу-бизнеса. Такое же внимание достается и их наследнику. Подписчики и Тарзана, и Королевой принялись массово поздравлять их сына с 17-летием, оставляя трогательные милые пожелания всего наилучшего в его адрес.

В декабре прошлого года Сергей Глушко делился с журналистами трудностями, с которыми столкнулась его семья из-за переходного возраста сына-подростка. Однако Тарзан уверен, что его наследник со всем этим справится, когда придет время.

Между Тарзаном и Наташей Королевой по-прежнему присутствует чувство влюбленности, уверены фанаты. В День святого Валентина звезды посетили ЗАГС, в котором в 2003 году стали одной семьей.