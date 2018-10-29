Тарзан рассказал о трудностях переходного возраста сына Архипа

Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал журналистам о том, с какими трудностям ему и Наташе Королевой приходится сталкиваться во время переходного возраста их общего сына Архипа. В феврале ему исполнится 17 лет.

Как сообщает Сергей, переходный период Архипа завершился не так давно. Также, отец Архипа похвастался, что никогда не использовал физическую силу, чтобы наказать ребенка, так как его отец тоже этого не позволял. Однако проявлять некую жесткость в воспитании приходилось. Одним из поводов было то, что парень, будучи помладше, общался с домработницей «как с пацанкой». После выговора отца Архипу пришлось извиняться за свое поведение.

Сергей считает, что, несмотря на любовь к детям, временами приходится объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо.

Архип учился в России и США. Сейчас он занят изучением языком. По словам парня, звездой он быть не планировал. Однако сейчас размышляет над творческой карьерой, так как обнаружил у себя талант к пению. Парень стал чаще появляться на публике.