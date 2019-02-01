«Снова в ЗАГС»: Наташа Королёва и Тарзан отправились во Дворец Бракосочетания

В День всех влюбленных певица и ее муж решили прийти в место, где началась их семейная жизнь. Во Дворце Бракосочетания Тарзан исполнил смешной танец, а Наташа Королёва еще раз согласилась быть его женой.

Наташа Королёва и ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) отправились во Дворец Бракосочетания. Певица вместе с мужем снова пошла в ЗАГС, но в этот раз не ради свадьбы. Королёва и Тарзан захотели посетить Дворец Бракосочетания, чтобы поздравить молодоженов.

Певица, держа в руках связку воздушных шаров, порадовали работников ЗАГСА и подарили сотрудникам Дворца Бракосочетания цветы. Королёва показала, в каком месте она стала несвободной женщиной и сказала Сергею Глушко заветное «Да».

Свой визит в ЗАГС Наташа Королёва и Тарзан снимали на камеру. Ролик они опубликовали на YouTube. Фанаты пришли в восторг и отметили, что певица и ее супруг даже после стольких лет брака выглядят очень счастливыми. Их свадьба состоялась 21 августа 2003 года.

Не все пользователи оценили поход Королёвой и Тарзана в ЗАГС. По словам некоторых комментаторов, Сергей Глушко выбрал для данного мероприятия странный наряд. По мнению пользователей, Тарзану не стоит носить «лосины», а надевать их для похода во Дворец Бракосочетания и вовсе не стоило.