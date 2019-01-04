Рената Литвинова показала фото молодой Земфиры на День святого Валентина

Актриса и светская львица не оставила без внимания то, что 14 февраля в «день Любви» 20 лет назад началась карьера ее близкой подруги.

Как известно, в 1999 году впервые на радио прозвучала композиция Земфиры «СПИД» из дебютного альбома «Земфира». Рената Литвинова решила напомнить об этом своим подписчикам, показав фото молодой Земфиры в День святого Валентина. Исполнительница позже сделала репост этой записи в свой микроблог в Instagram.

Рената Литвинова отметила в своей записи, что Земфира начала творческую деятельность в «день Любви». То, что в такой праздник на всю страну зазвучала песня о СПИДе, вызвало тогда бурю эмоций. «В этом и есть весь смысл любви», - пишет Литвинова под фото молодой Земфиры. 20 лет назад легендарной певице на старте ее карьеры было 22 года.

В комментариях под фото молодой Земфиры подписчики Ренаты Литвиновой придались ностальгии. Многие поражены тем, как быстротечно время, казалось, что первые треки Земфиры прозвучали еще вчера. Большинство откликов – комплименты и теплые пожелания в адрес Литвиновой и Земфиры. Некоторые поклонники актрисы и певицы вдохновились на дискуссию о том, какое значение имела песня «СПИД» для Дня святого Валентина, и как любовь тесно связана с трагедией.

Как известно, Рената Литвинова и Земфира являются близкими подругами. Обе знаменитости не раз высказывали на публику слова уважения и любви друг к другу. Их продолжают подозревать не только в дружеской связи, но и в любовной, однако и Земфира, и Литвинова это отрицают.