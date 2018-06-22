Рената Литвинова признала Земфиру лучшим исполнителем песен о любви

Никто из современников пока не превзошел композиции её подруги. Так актриса заявила в интервью изданию Vogue.





52-летняя Рената Литвинова причисляет себя к тому же музыкальному поколению, что и современные дети возрастом 10 лет. По её мнению, именно такой временной промежуток своим творчеством охватила Земфира. Она утверждает, что исполнительница пишет самые лучшие песни о любви. Рената Литвинова ещё сильнее укрепилась в этом мнении, некоторое время поработав вместе с Земфирой.

Кроме того, актриса раскрыла журналистам секрет своей неспешной скорости старения. Она призналась, что красоту в столь уважительном возрасте поддерживают регулярные занятия спортом. Рената Литвинова находит время для полезных упражнений даже во время съемок и обеденных перерывов. В этом её поддерживает давняя подруга Катя.