Пока Ольга загорает на Сейшельских островах, ее подписчики осыпают ее комплиментами за шикарную стройную фигуру.

В своем микроблоге в Instagram Ольга Орлова похвасталась шикарной фигурой в купальнике. Бывшая участница «Блестящих» и известная телеведущая отдыхает от любовных интриг на телевидении, загорая на Сейшельских островах. Раздельный черный купальник, который она выбрала, настолько выигрышно подчеркнул шикарную фигуру знаменитости, что подписчики не смогли пройти мимо.

Под фото Ольги Орловой в купальнике поклонники и гости ее страницы оставляют множество комплиментов в адрес ее шикарной фигуры. «Просто любуюсь! Ну надо же какая у Вас фигура!!!», «Супер тело и супер купальник», «Как всегда прекрасны! Где купить такой же купальник?», «Купальник огонь! А фигура сумасводящяя», - только малая часть того, что пишут люди в адрес Ольги Орловой в купальнике. Снимок шикарной фигуры звезды уже собрал более 58 тысяч «лайков».

Ранее телеведущая уже вызывала бурю обсуждений и споров на своей странице. Орлова опубликовала фото из бассейна, где предстала в еще более провокационном купальнике. А главным секретом для сохранения шикарной стройной фигуры Орлова считает половые отношения с любимым человеком.

Как известно, Ольга Орлова и Влад Кадони являются телеведущими, которые недавно занялись проектом «Спаси свою любовь», где помогают уже сформированным семьям сохранить любовь и избежать развода.