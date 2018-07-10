Ольга Орлова «засветила» сосок на фото в откровенном купальнике

Сегодня, 17:26 \\ Шоу-бизнес

Певица и ведущая шоу «Дом-2» опубликовала провокационный снимок, на котором она позирует в красном купальнике. Пользователи заметили, что на фото можно отчетливо разглядеть интимные части тела, которые принято н6е демонстрировать на публике.

Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем певица позирует в откровенном купальнике. Снимок, сделанный в бассейне, вызвал в Сети бурную реакцию. Дело в том, что на новом фото Ольга Орлова «засветила» сосок. Из-под откровенного купальника у ведущей выглядывает ареола груди, что крайне возмутило многих пользователей.

По мнению комментаторов, Орлова специально «засветила» сосок, чтобы привлечь к себе внимание. Нашлись и те, кто упрекнул певицу в том, что та фотографируется в откровенном купальнике, нося при этом крестик. По мнению юзеров, верующий человек не станет оголяться перед обществом, выставляя на показ интимные части тела.

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Автор - Анна Пушкина
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