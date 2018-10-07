Ольга Орлова назвала секс главным видом спорта для сохранения стройной фигуры

Ведущая знаменитой телестройки «Дом-2» Ольга Орлова поделилась, что самым любимым видом спорта для нее является секс. Также она рассказала о трудностях съемок самого долгого российского шоу о любви и призналась, почему не любит летать в командировки на Сейшелы.

Ольга пожаловалась, что работать на курорте значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Она в восторге от вечного лета и красивых пейзажей, однако, несмотря на жару и близость океана, она не может искупаться в прохладной водичке, так как должна все время находиться в гриме. Также высокая влажность на Сейшелах, наступившая из-за начала сезона дождей, вызывает завивание волос знаменитости, и она становится похожей на «барашка». Помимо этого, Орлова должна все время пользоваться сильными защитными кремами, чтобы защитить кожу от палящего солнца.

Ольге Орловой 41 год, однако благодаря регулярным занятиям спортом ее фигуре может позавидовать любая молодая девушка. При этом звезда не изнуряет себя строгими диетами и тренировками в спортзале, а честно признается, что ее любимый и единственный вид спорта – секс. Ведущая особо подчеркнула, что важны не только половые связи, но и моральное удовлетворение от общения с любимым мужчиной. Ольга Орлова — певица, актриса, автор песен, телеведущая, зоозащитник. Экс-солистка группы «Блестящие». В марте 2017 года она стала ведущей реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.