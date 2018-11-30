Сына Игоря Талькова задержали за пьяное вождение в Москве

37-летний сын известного певца не захотел проводить медицинское освидетельствование. Игорь Тальков-младший ехал на своем внедорожнике, но его остановили полицейские.

В Москве задержали сына Игоря Талькова. По данным СМИ, мужчину остановили, когда тот ехал на машине. Сообщается, что Талькова-младшего задержали за пьяное вождение. Якобы, сын Игоря Талькова был остановлен для проверки документов.

Полицейские заметили, что от Талькова-младшего «несло» запахом спиртного. Сына певца хотели отправить на экспертизу, но он от нее стал отказываться. По данным Telegram-издания Mash, сын Игоря Талькова был «мертвецки пьян». В полиции инцидент пока что не комментировали и не подтверждали. Сам Тальков-младший о случившемся пока также ничего не сообщил. Ранее стало известно, что сын Талькова выступит со своим концертом в Рыбинске. Тальков-младший планирует спеть не только свои песни, также он хочет исполнить хиты своего отца.