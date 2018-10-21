Тальков-младший выступит с концертом в Рыбинске

Сегодня, 09:55 \\ Шоу-бизнес

Сын советского рок-музыканта Игоря Талькова впервые выступит с концертом, музыкант продемонстрирует собственные песни. Также Тальков-младший для истинных поклонников исполнит и песни отца.

Отец Талькова погиб в начале 90-х от выстрела в сердце, на момент смерти Игоря его сыну было всего 10 лет. Тальков-младший, не задумываясь, пошёл по музыкальным стопам отца. Игорь вспоминает своего предка с любовью и гордостью: "Он был на пике, собирал стадионы, просвещал людей ". С таких слов можно сделать вывод, что для парня Тальков-старший всю жизнь был и будет примером для подражания.

Песни Талькова-младшего несут свою силу и смысл, как говорит исполнитель. Музыкант выражает протест закону, его песни олицетворяют собой поиск смысла жизни в любви и добре.

Концерт Игоря Талькова-младшего пройдет 10 декабря в ДК "Вымпел" в 17:00.

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