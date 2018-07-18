Мужчина мастурбировал перед 5-летним воспитанником детсада в Уфе

Сегодня, 10:28 \\ Происшествия

Случай произошел вечером 1 ноября на детской площадке. Такое заявление поступило в местный отдел полиции.

 По предварительной информации, 5-летний мальчик находился в детском саду №235. Неизвестный мужчина шел мимо учреждения. Заметив ребенка, злоумышленник обнажил гениталии и начал мастурбировать на его глазах.

Потрясенный воспитанник детсада рассказал о произошедшем своим родителям. Те тут же обратились с жалобой в правоохранительные органы Уфы. Полицейские приняли заявление и проверяют обстоятельства инцидента. Дело осложняется тем, что пострадавший не смог сообщить отличительные приметы предполагаемого извращенца. Так сообщает издание Bash.news. 

Накануне от публичной мастурбации пострадал американский стендап-комик Луи Си Кей. Правда, он сам стал человеком, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Из-за скандала юморист потерял около 35 миллионов долларов.

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Автор - Александр Лубяной
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