Луи Си Кей лишился 35 млн долларов из-за публичной мастурбации

Известный стендап-комик признался, что скандал с сексуальными домогательствами ему дорого обошёлся.

Американский комик, выступающий в жанре стендап, Луи Си Кей в одно мгновение лишился 35 млн долларов. Причиной тому стал сексуальный скандал, в ходе которого артиста обвинили в домогательствах сразу 5 девушек. В конце 2017 года 5 артисток заявили, что Луи мастурбировал в то время, когда они находились рядом, либо при разговоре по телефону. Актер выразил раскаяние в своих поступках.

Произошедшее нанесло большой урон репутации Си Кея. Сам он назвал ситуацию «путешествием в ад и обратно». Главный финансовый удар комик получил от фильма «Я люблю тебя, папочка», над которым работал в качестве сценариста и режиссера. После публичного скандала в компании The Orchard отказались выпускать картину в прокат. Кроме того, Луи Си Кея отстранили от озвучки одного из персонажей в продолжении мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» от Universal Pictures.