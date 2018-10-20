У «Керченского стрелка» мог быть соучастник: СМИ Крыма показали видео нападения на колледж

Влад Росляков, студент политехнического колледжа Керчи, вошел в здание через запасной вход с рюкзаком, наполненным оружием и бомбой. «Стрелок» уверенно шел по коридорам в футболке с надписью «Ненависть».

СМИ Крыма показали видео с камер наблюдения керченского колледжа. В ролике видны фрагменты нападения, из этических соображений некоторые кадры действий Рослякова не показаны. «Керченский стрелок» спокойно зашел в колледж, минуя турникеты и вахтеров.

Уже в колледже он поздоровался с неизвестным человеком. Позже этот же человек будет находиться рядом с Росляковым, когда тот оставит бомбу в столовой колледжа. На видео можно рассмотреть, как перед началом своей атаки «стрелок» смотрит на часы. По всей видимости, действия «Керченского стрелка» были спланированы вплоть до минут. Росляков устроил нападение на колледж перед большой переменой.

В ролике показан момент, когда Влад Росляков оставляет свой рюкзак в столовой. Там была бомба. Спустя время гремит взрыв, из-за которого в некоторых окнах колледжа выбивает стекла, а в кабинетах вылетают двери. После этого Росляков начинает ходить по коридору с оружием и стрелять по всем, кто попадается на его пути.

Внимание журналистов привлек тот факт, что по приходу в колледж и во время закладывания бомбы рядом с Росляковым был какой-то человек. Вполне возможно, что «Керченского стрелка» мог быть соучастник. Это сейчас выясняют следователи. Ранее уже сообщалось, что труп «Керченского стрелка» продолжает оставаться в морге. За его телом так и не пришли его родители.