Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

Сегодня, 14:46 \\ Происшествия

По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова продолжает оставаться в городском морге. Родители «Керченского стрелка» его труп до сих пор не забрали.

 Мельгазиев рассказал о теле Рослякова, отвечая на вопрос о дате его похорон. Журналисты поинтересовались, когда и где будет похоронен «Керченский стрелок», замглавы керченской администрации на этот вопрос ответить не смог. По словам Мельгазиева, родители Рослякова так и не обратились в морг, чтобы забрать его тело.

 СМИ предполагают, что Влада Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в колледже Керчи, могут похоронить на специальном участке кладбища. Якобы, труп «Керченского стрелка» может оказаться на городском погосте, но только в месте для невостребованных останков. Мельгазиев эту информацию не подтвердил. Отмечается, что с датой и местой похорон Рослякова должны определиться его родители.

По какой причине они до сих пор не забрали его труп из морга и как долго тело «Керченского стрелка» будет там оставаться – предположить сложно. Ранее уже стало известно, что атаку Росляков готовил долго. Еще в 2017 году он создал свое «логово» и тренировался там в стрельбе и взрывании своих бомб.

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Автор - Анна Пушкина
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