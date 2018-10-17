Собиралась отмечать 65-летие: жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

Сегодня, 07:59 \\ Происшествия

Нина Мамонтова, сестра погибшей Людмилы Устенко, решила рассказать о трагедии. Умершая женщина работала в керченском колледже секретарем, около 30 лет своей жизни она посвятила учебному заведению.

 Людмила Устенко погибла во время трагедии в колледже Керчи. Жительница города и сестра погибшей рассказала о том, как узнала о смерти родственницы. Устенко попала под обстрел, находясь на первом этаже колледжа.

Ее родственники находились в Керчи и услышали взрыв, позже им сказали, что он случился в стенах политехнического колледжа. Семья Людмилы Устенко сразу же поехала к месту происшествия, в здание колледжа уже никого не пускали. Родственники женщины пытались найти ее в больницах, но в списках госпитализированных ее не было.

Тогда семья Устенко снова вернулась к колледжу, там им сказали, что женщина могла погибнуть. Родственники женщины дождались, когда тела погибших вывезли в морг. После они отправились на опознание и увидели среди трупов Людмилу Устенко, свою родственницу.

 Людмиле Устенко 15 октября исполнилось 65 лет. Женщина собиралась отмечать свое 65-летие на выходных, она хотела пригласить всех своих родственников. К сожалению, свою День Рождения женщина так и не отметила, 17 октября в керченском колледже случилась трагедия. По словам Нины Мамантовой, которая рассказала о погибшей в колледже сестре, ее родственница была любимицей у сотрудников и студентов. Женщина всегда любила свою работу и никогда не говорила об учениках чего-то плохого.

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Автор - Анна Пушкина
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