"Знают, но не реагируют": В НАК рассказали, как студент политеха из Керчи собрал бомбу

Представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев считает, что проблема была не только в сознании стрелка, но также и людей, которые его окружали.

В Керчи продолжают расследовать инцидент, по ходу которого студент политехнического колледжа устроил в образовательном учреждении взрыв, а также открыл стрельбу по преподавателям и остальным учащимся. Член НАК поприсутствовал в эфире Первого канала и рассказал, что ему с коллегами удалось узнать о 18-летнем стрелке.

В первую очередь он рассказал, как учащийся политеха собрал сложное взрывающееся устройство, бомбу. По словам Киселева, многие из окружения молодого человека знали, что он умеет это делать достаточно давно. В интернете предоставлено множество уроков, которые помогают создать настоящее орудие убийства. При этом будущий подрывник не раз хвастался другим, что работает над созданием такого объекта.

Несмотря на это, никто из таких людей не начал бить тревогу. "Знают, но не реагируют", - резюмировал сотрудник НАК, видя проблему произошедшего. Также он выразил сожаление по поводу того, что в сети существует слишком много подробных схем по сборке самодельных бомб.

Над телом студента политеха проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы точнее выяснить, какие мотивы сподвигли его на преступление.