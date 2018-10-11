Полицейский спецназ застрелил медведя, задравшего собак под Иркутском

Несколько точных выстрелов избавили людей от лесной угрозы. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Накануне жители поселка Марков под Иркутском жаловались в соцсетях на агрессивные действия медведя. Около недели хищник подбирался к самым дворам и нападал на домашних животных. Он убил пятерых собак и едва не задрал коня. Последнего владельцам удалось отбить.

С опасным гостем пытались бороться при помощи ловушек и видеокамер. Местные жители подозревают, что косолапый долгое время жил в клетке, а потому не боится людей и не желает заходить в клетку за едой. В итоге в ситуацию вмешались полицейские и Росгвардия, выставившие круглосуточные патрули. Сотрудники спецназа подкараулили медведя и застрелили его ночью рядом с частными домами, где накануне от лап зверя погибли два пса.