В Ростовской области во время лекции умер 18-летний студент

СК уже инициировал проверки. Инцидент случился в городе Шахты Ростовской области.

В одном из учебных заведений города Шахты произошел чрезвычайный инцидент. Во время лекций там умер 18-летний студент. По данным СМИ, 4 октября посреди учебного процесса юноше стало нехорошо. Он почувствовал, как его состояние резко ухудшается.

Студент упал на пол. Молодой человек перестал подавать признаки жизни, ему сразу же вызвали скорую. Однако, до приезда врачей студент умер. Причины гибели юноши пока что не известны.

Следователи общаются с очевидцами и собирают показания одногруппников студента. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Информация о смерти студента во время лекции появилась в СМИ Ростовской области. Вскоре о начатых проверках сообщила пресс-служба СУ СК РФ Ростовской области.

Не так давно стало известно о еще одной внезапной смерти молодого человека. 17-летний юноша умер в Подмосковье. Перед этим он отдыхал со своими одногруппниками. Студенты праздновали поступление в вуз и посвящение.