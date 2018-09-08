В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

По словам помощницы руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольги Врадий, в Подмосковье после посвящения в студенты умер первокурсник. 17-летний юноша и его новоиспеченные однокурсники отмечали начало обучения в вузе.

По данным, молодой человек приехал из Новороссийска. Другие гости базы рассказали, что юноша отдыхал со своими новыми друзьями на дискотеке. Там он употреблял спиртное. Внезапно он стал плохо себя чувствовать. Юноша ушел спать в свой номер, там его нашли уже мертвым.

Сообщается, что на теле юноши, который умер после посвящения в студенты, не было выявлено следов насилия. Правоохранители уже организовали доследственную проверку. Сейчас полиция ведет опрос очевидцев и однокурсников юноши. Эксперты изъяли образцы спиртного, которое пили студены. Причина смерти юноши пока что не установлены, назначена экспертиза.