В Самаре женщина-полицейский выпала из окна с 4-летней дочерью, вместе с собой она звала «полетать» и сына

В Самаре женщина, работавшая в полиции, взяла на руки свою 4-летнюю дочь и выпала из окна 9-го этажа. Все это происходило на глазах у ее сына, которого она звала с собой «полетать».

Мальчик, на глазах которого из окна выпали его мать и сестра, рассказал полиции и о том, что происходило перед трагедией. Якобы, женщина сетовала на свою работу и утверждала, что очень устала и недовольна своей жизнью. Потом она взяла на руки свою дочь, сестру мальчика, и подошла к сыну. Женщина предложила мальчику «почти полетать всем вместе». Ребенок был напуган и отказался.

Тогда женщина, держа на руках свою дочь, выпала из окна. И маленькая девочка, и ее мать погибли. Отец ребенка и муж погибшей в момент происшествия, сообщают СМИ, был в аптеке. О происшествии сообщил один из новостных Telegram-каналов. Детали происшествия уточняются, официальных комментариев по поводу случившегося в СК пока что не давали.