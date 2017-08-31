Стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной

Супруг погибшей певицы Людмилы Сенчиной рассказал о причинах смерти народной артистки. По словам Владимира Андреева, его жена в течении полутора лет страдала болезнью.

Как стало известно, смерть Сенчиной стала причиной продолжительной болезни, с которой певица долгое время пыталась бороться. Она умерла в 08:30, утром 25 января.

Людмила Сенчина родилась в Украине, в Россию она переехала после окончания школы. За свою карьеры певица получила признание множества слушателей. Ее творчество по достоинству было оценено массой наград и премий. Сенчина имеет звание народной артистки в России и в Украине.

Как стало известно ранее, в Петербурге на 68-м году жизни умерла певица Людмила Сенчина. О дате похорон и о том, когда состоится прощальная церемония – пока не сообщается. Информацию о смерти подтвердил и прокомментировал супруг погибшей.