В Петербурге на 68-м году умерла певица Людмила Сенчина

25 января появились данные о кончине известной певицы Людмилы Сенчиной. Народная артистка России умерла на 68-м году жизни, Сенчина долго страдала от болезней, она продолжительное время провела в больнице.

Как сообщается, в одной из больниц Петербурга умерла певица Людмила Сенчина. СМИ сообщили, что исполнительница в течении продолжительного времени страдала от болезней.

Большую популярность и любовь поклонников Сенчина получила после своей композиции «Золушка», которую та исполнила на новогоднем шоу «Голубой огонек». Многим слушателям она запомнилась как исполнительница романсов, которая проникновенно пела песни о любви.

13 декабря 2017 года Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет. О ее смерти, 25 января, сообщил ее супруг – продюсер Владимир Андреев. Ранее планировалось, что 27 января певица будет участвовать в концертах, посвященным снятию блокады Ленинграда.