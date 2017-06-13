В Москве на пожаре жилого дома погиб человек

В Москве на пожаре жилого дома в районе Строгино погиб один человек. Еще один пострадавший получил ранения.

20 января в Москве произошел серьезный пожар в жилом доме на северо-западе российской столицы. Сообщается, что в результате возгорания по всей площади квартиры погиб один человек, еще один находится в медицинском учреждении.

Известно, что возгорание началось на кухне частной квартиры жилого дома. Что послужило первопричиной возникновения огня, пока установить не удалось. На месте событий работают пожарные бригады. В настоящее время профессиональным тушителям удалось справиться с огненной стихией.

Ранее наш портал сообщал, что загорелся кафе-бар «Мельница» в Новосибирске. О причинах возгорания и количествах жертв официальной информации пока нет.