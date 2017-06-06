В Новосибирске загорелся кафе-бар «Мельница»

В Новосибирске загорелся легендарный кафе-бар «Мельница». Об этом жители города рассказали в социальной сети «ВКонтакте», как сообщает HotGeo.

Ролик с деталями пожара был опубликован 20 января. Очевидец, выставивший его, написал, что к «Мельнице» уже приезжали сотрудники правоохранительных органов, а также спасатели. По его словам, пожар в легендарном кафе-баре происходит не первый раз.

Есть ли жертвы, какой охват пожара и так далее, в настоящее время не известно. Некоторые интернет-пользователи высказали предположение, что проблема могла быть в проводке на кухне. Многие люди сожалеют о случившемся, поскольку любят «Мельницу», ставшую одним из неофициальных знаковых мест Новосибирска.