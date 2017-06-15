В ночь на Рождество в церкви Йошкар-Олы обокрали прихожанку

Рождественская служба в соборе города Йошкар-Ола стала для грабителей поводом для кражи. В ночь на 7 января в соборе во время службы у 42-летней женщины украли телефон, стоимостью 5 000 рублей.

Женщина, у которой украли телефон, обратилась в полицию и рассказала, что в Рождественскую ночь она находилась в соборе. Во время службы у нее похитили телефон. По словам женщины, сумма ее ущерба оценивается в 5 000 рублей – столько стоил ее телефон. Полиция начала проверки и ищет подозреваемых.

Сейчас ведется расследование, но виновных так и не нашли. Женщина сообщила, что скорее всего телефон у нее украли из сумки, которая была открытой, когда потерпевшая от кражи покупала свечи.

Случаи краж в Рождество – распространенные преступления. Грабители пользуются праздничным настроением и загруженностью от хлопот людей. Так, в Усть-Илимске у пенсионерки похитили сумку с 50 тыс. рублей и дорогой смартфон. 7 января грабители вырвали из рук пенсионерки сумку.

В полиции напомнили, что вещи и сумки в общественных местах нужно всегда держать под присмотром. Также рекомендуется прижимать сумки к себе и всегда сохранять бдительность.