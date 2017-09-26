В Усть-Илимске у пенсионерки похитили сумку с 50 тыс. рублей и дорогой смартфон

Правоохранители Усть-Илимска сообщают о случае ограбления в день Рождества. Преступление было совершено против 67-летней женщины. Возле подъезда, в котором она живет, у нее вырвали сумку, в которой находились 50 тысяч рублей, а также дорогой смартфон.

7 января в Иркутской области произошло нападение на пожилую женщину. После этого о произошедшем она сообщила в местное отделение полиции. Сотрудникам она рассказала, что все случилось в дневное время на праздник Рождество. С сумкой в руках, которую она предварительно заполнила крупной суммой денег, пенсионерка вышла из подъезда своего дома. В ней также находился ее смартфон, который она приобрела не так давно за довольно большую плату. Как только она появилась, к ней подбежали двое мужчин, которые, вероятно, караулили у ее дома. Они выхватили сумку и бросились бежать.

Конечно же, догнать мужчин пожилая женщина не смогла, поэтому рассказала о случившемся правоохранителям. Те нашли предполагаемых преступников по горячим следам. Один из них уже начал тратить украденное, а другой в целости и сохранности понес свою долю домой. В результате сумку удалось вернуть, как и все, что в ней находилось. Против обвиняемых возбуждено уголовное дело. Сообщается, что каждый из них уже имеет порядка четырех судимостей.