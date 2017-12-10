В Москве в ТЦ «Гранд Плюс» случился пожар

8 января в Москве загорелся офис в ТЦ «Гранд Плюс» на улице Лескова. Пожар ликвидирован, руководство ТЦ в поджоге подозревает конкурентов.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС Москвы, пожар случился в офисном помещении, загорелась мебель и другие предметы. Пожарные огонь ликвидировали и теперь осматривают место происшествия. Как сообщил адвокат руководства торгового центра, пожар может быть результатом поджога, который устроили конкуренты.

Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и оценивают причиненный пожаром ущерб. На данный момент причины пожара остаются невыясненными. О пострадавших в МЧС не сообщали. Огонь охватил 20 квадратных метров офисного помещения, в нем выгорела мебель и принадлежности.

Ранее уже сообщалось о другом пожаре, который случился в столице. Так, при возгорании жилого дома в Москве пожарные спасли десять человек. Вечером 7 января в жилом доме на западе Москвы выгорела квартира.