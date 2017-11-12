При возгорании жилого дома в Москве пожарные спасли десять человек

Сотрудники МЧС по Московской области сообщают о спасении десятерых человек в ходе пожара, который произошел в западной части столицы. Там вечером 7 января загорелся жилой дом.

Вчера на западе Москвы произошло крупное возгорание. Источник в экстренных службах сообщает, что в результате него сгорела целая квартира. Это произошло в одном из домов на улице Академика Павлова. О возникновении огня в квартире сообщил ее владелец. Он является инвалидом, а потому не мог самостоятельно выбраться из помещения. Поэтому по приезду спасатели должны были вынести его, а также вывести других жильцов многоэтажного дома.

Сотрудники сообщают, что жертв несчастного случая нет. Причины пожара пока не установлены, однако известно, что квартира инвалида была очень захламлена, так что огонь там легко мог перейти на мусор или личные вещи.