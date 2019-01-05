Минздрав бессилен – Саратовец с высокой температурой едва дождался помощи

Россиянин мучился с температурой более 40 градусов, но в «скорой» этот случай экстренным не сочли. Позиция Минздрава вовсе вогнала мужчину в ступор.

Саратовец с высокой температурой едва дождался помощи. Внезапно мужчина обнаружил, что температура его тела достигла 40,5 градусов. Сбить ее удалось лишь единожды, до 39,6, после чего вернулся прежний показатель. Лечить болезнь народными методами саратовец не решился из-за их низкой эффективности и страха навредить себе. Было решено вызвать бригаду скорой помощи.

Шли часы, а житель Саратова по-прежнему мучился от температуры. По его словам, дожидаться скорой помощи пришлось 6 часов 40 минут. За это время пациент трижды поговорил с диспетчером, получил базовые рекомендации при высокой температуре. Как сообщает автор, эти советы не облегчили его состояние. По телефону мужчине сообщили, что его случай не экстренный, а потому ждать – единственный выход.

Спустя 7 часов на дом к саратовцу все же прибыл врач скорой помощи. У мужчины выявили ОРВИ и порекомендовали амбулаторное лечение. Суммарно россиянин пробыл с высокой температурой около 15 часов. Переживший на собственном опыте такое отношение врачей, россиянин пришел к выводу, что люди в его городе просто брошены на произвол судьбы. Удивительно, что такое состояние не входит в перечень экстренных случаев, ведь температура выше 40 градусов может быть предвестником не только ОРВИ. За справедливостью он не поленился обратиться в Минздрав Саратовской области.

Даже Минздрав бессилен в этой печальной ситуации. Там подтвердили, что температура – не экстренный для «скорой» вызов. В дальнейшем пациенту посоветовали обращаться в учреждение «по месту жительства», но не объяснили, как это сделать поздно вечером, да еще и в таком состоянии. У мужчины созрело только одно объяснение ситуации: нехватка врачей, ведь на вызов прибыл один человек.

Какой бы ни была причина на самом деле, бросать человека на 7 часов с высокой температурой крайне опасно. Саратовец после слов от Минздрава впал в ступор. Получается, что в дальнейшем он не получит надлежащей помощи и будет обречен на страдания и самолечение. «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», - подытожил пациент.